Le roi Mohammed VI a reçu un message du président Abbas

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président palestinien, Mahmoud Abbas, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

Dans ce message, Abbas exprime, en son nom propre et en celui de l’État et du peuple palestiniens, ses chaleureuses félicitations fraternelles au Souverain et, à travers Lui, au gouvernement et au peuple marocains.

Le Président palestinien implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Roi, pour le Royaume du Maroc et pour le peuple marocain dans le bien-être, la quiétude et la bénédiction, et pour l’ensemble des peuples de la Oumma arabe et islamique dans la consolidation de son unité et sa fraternité.

M.S. (avec MAP)