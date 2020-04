Le roi Mohammed VI a reçu un message d’Ali Bongo

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans son message, le président gabonais exprime ses sincères et chaleureuses félicitations au Souverain et à la famille royale, ainsi que ses voeux de santé et de bonheur pour le roi Mohammed VI et de paix et de sérénité pour le peuple ami du Maroc.

“Cette période de solidarité et de générosité m’offre également l’occasion de prier Allah le Clément de Vous accorder ses grâces et bénédictions, afin que Votre Majesté continue à oeuvrer pour le développement du Royaume, au bénéfice de Vos populations”, souligne le message.

M.S. (avec MAP)