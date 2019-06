Le roi Mohammed VI a reçu des remerciements

Les membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) ont remercié le roi Mohammed VI, pour la tenue de la 12ème retraite de ce conseil au Maroc du 24 au 26 juin.

“Les membres du CPS ont exprimé leur profonde gratitude et leur appréciation au Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, au Gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc, pour avoir généreusement accueilli la Retraite, ainsi que pour l’accueil chaleureux et fraternel et les excellentes conditions de travail dans lesquelles ont été mis les membres du CPS et ceux de la Commission de l’UA”, selon un communiqué de l’UA publié suite à cette retraite à Skhirate.

Tenue dans le cadre de la revue périodique par le CPS de ses efforts de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, la Retraite “a reconnu les avancées réalisées par le CPS dans l’accomplissement de son mandat” et a identifié les défis auxquels sont confrontés les efforts du continent “en vue de faire taire les armes en Afrique à l’horizon 2020”, précise le communiqué.

La Retraite, tenue sous le thème “renforcement de l’action du conseil de paix et de sécurité pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix en Afrique” à l’invitation du Royaume, a permis au CPS d’examiner ses méthodes et pratiques de travail.

À cet égard, la Retraite a adopté le Manuel sur les méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, élaboré sur la base des instruments pertinents de l’UA, a fait savoir la même source, ajoutant que ce Manuel servira de guide au CPS dans ses réunions et autres activités.

La Retraite, présidée par l’Ambassadeur Dr. Brima Patrick Kapuwa de la République de Sierra Leone, Président du CPS pour le mois de juin 2019, a été officiellement ouverte par Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en charge de la coopération africaine. Le Directeur du Département Paix et Sécurité, Dr. Admore Kambudzi, a prononcé une allocution au nom du Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, l’Ambassadeur Smaïl Chergui.

