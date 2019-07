Le roi Mohammed VI a parlé au prince héritier d’Abou Dhabi

Le roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi.

Les sujets abordés par le souverain et son interlocuteur concernaient les relations bilatérales et fraternelles entre le Royaume et l’Emirat et les voies susceptibles de les développer davantage.

De son côté, cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a déclaré, via son compte Twitter (voir ci-dessous), que l’entretien avec le roi Mohammed VI a également porté sur les dernières développements aux affaires de la région, ainsi que sur d’autres questions d’intérêt commun.

Notons que Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, prince Héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis avait récemment reçu au Palais Al-Batine d’Abou Dhabi, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, envoyé spécial du roi.

A cette occasion, Bourita avait transmis un message verbal du roi Mohammed VI au Prince Héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis.