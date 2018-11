Plus de 60 chefs d’Etat et dirigeants du monde entier sont à Paris cette semaine, à l’occasion des cérémonies du centenaire de l’armistice de 1918. Au programme également: le Forum de Paris sur la paix, ouvert par la chancelière allemande, Angela Merkel, et par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Quasiment tous les dirigeants européens seront là. Sur le plan africain, Mohammed VI, le président rwandais Paul Kagame, le président kenyan Uhuru Kenyatta et le président tunisien Beji Caïd Essebsi seront présents avec plusieurs autres pays du continent. Les présidents chinois, japonais et russe seront également de la partie.

“Emmanuel Macron recevra Donald Trump, samedi à l’Elysée, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale”, a annoncé la présidence française.

Avec les dirigeants du mon de entier, dont Vladimir Poutine, Trump se rendra à la traditionnelle cérémonie du 11-Novembre, sous l’arc de Triomphe à Paris, mais il ne sera pas présent au Forum pour la paix dimanche.

Côté marocain, aucune information officielle n’a filtré sur les détails de la visite du roi Mohammed VI à Paris et sur son programme avec le président français. Rappelons que ce dernier est attendu au Maroc en novembre pour inaugurer le TGV.

