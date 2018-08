Le roi Mohammed VI a félicité le président Keïta

Le Souverain saisit cette occasion pour se féliciter des liens séculaires d’amitié fraternelle, de solidarité effective et de coopération fructueuse unissant le Maroc et le Mali, faisant part de sa constante détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le président Keïta, au renforcement du partenariat maroco-malien en vue de le porter au niveau des aspirations des deux peuples frères.

Le roi assure Boubacar Keïta du soutien constant du Royaume au Mali et aux efforts visant à préserver son intégrité territoriale et à restaurer la paix et la sécurité dans toute la région sahélo-saharienne.

“Cette réélection consacre l’adhésion du peuple malien frère aux efforts soutenus que vous déployez sans relâche en faveur du développement économique et social du Mali, de son unité et de sa stabilité”, souligne le roi.