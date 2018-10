Le roi Mohammed VI a envoyé un message au président camerounais

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Paul Biya à l’occasion de sa réélection président du Cameroun.

Dans ce message, le Souverain exprime au président Biya ses chaleureuses félicitations et ses vœux sincères de plein succès dans l’exercice de ce nouveau mandat.

“En vous renouvelant sa confiance, le peuple camerounais exprime la haute considération qu’il accorde aux importantes réalisations engagées par votre pays frère sous votre conduite éclairée”, souligne le roi.

Le Souverain saisit cette occasion pour se féliciter des liens d’amitié fraternelle, d’estime mutuelle et de solidarité agissante qui unissent les peuples marocain et camerounais, faisant part de sa ferme détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le président Biya, pour renforcer les relations de coopération maroco-camerounaise dans le cadre d’un partenariat fort et dynamique, pour le plus grand bien des deux peuples frères et au service de l’unité, de la stabilité et du développement du continent africain.

S.L. (avec MAP)