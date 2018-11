Le roi Mohammed VI a envoyé des messages aux chefs d’Etat des pays musulmans

Le roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux chefs d’Etat des pays islamiques, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Al-Charif.

Le Souverain exprime, à cette occasion, ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur aux chefs d’Etat des pays islamiques et souhaite à leurs peuples frères toujours plus de progrès et de prospérité.

Dans ces messages, le roi souligne, notamment, que “la commémoration de cet événement béni est l’occasion idoine pour évoquer avec fierté la vie et le parcours exemplaires de notre Prophète. Riches en leçons, ils foisonnent d’enseignements et de nobles idéaux qui nous incitent à redoubler d’efforts en vue de concrétiser les aspirations de nos peuples à davantage de développement et de bien-être”.

“Pour l’ensemble des Musulmans, ajoute le Souverain, c’est aussi une exhortation à s’attacher fermement aux valeurs et principes que prône notre sainte religion, en suivant la voie du juste milieu, en faisant preuve de modération, d’esprit de coopération et d’entraide et en se gardant de toute propension à la division, à la discorde ou à l’excès”.

Le roi, Amir Al-Mouminine, conclut ses Messages aux Chefs d’Etat des pays islamiques en priant le Très-Haut de “guider nos pas pour aller de l’avant dans l’œuvre de promotion du message authentique de l’Islam et de ses nobles idéaux, en s’inspirant de la conduite vertueuse de notre Prophète, afin de hisser notre Oumma à la position éminente qui lui échoit dans le concert des nations”.

S.L. (avec MAP)