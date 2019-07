Le roi Mohammed VI a confié une mission à El Othmani

Le roi Mohammed VI a chargé le chef du gouvernement de soumettre à son appréciation des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l’Administration.

“A l’horizon de la rentrée prochaine, nous chargeons le chef du gouvernement de soumettre à notre appréciation, des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l’Administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau, choisis selon les critères de compétence et de mérite”, a indiqué le roi, dans son discours à l’occasion du 20ème anniversaire de Son accession au Trône.

“Cela ne signifie évidemment pas que le gouvernement et les structures publiques ne comptent pas de compétences en leur sein”, a souligné le Souverain, notant que, toutefois, “Nous souhaitons mettre à contribution des profils dotés d’une nouvelle mentalité, à même de hisser l’action à des niveaux supérieurs, pour réunir les conditions de réussite de cette nouvelle étape, pour accomplir in fine la mutation profonde que Nous appelons de nos vœux”.

Le discours que le roi Mohammed VI a prononcé ce lundi à l’occasion de la célébration du 20e anniversaire de la Fête du Trône a souligné la nécessité de continuer les réformes économiques et sociales pour aller de l’avant dans le développement du Maroc, a estimé le doyen de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, Mohamed Yahya. “Le message du discours royal est celui de la continuité des réformes”, a déclaré Yahya à la MAP, notant que le Souverain a également souligné “l’impératif d’assurer une nouvelle vision pour mettre en oeuvre les réformes approfondies en matière sociale et en matière économique”.

À cet égard, le Souverain a annoncé l’installation, dès la prochaine rentrée, d’une commission spéciale chargée du modèle de développement, pour élaborer ce nouveau modèle “en concordance avec une nouvelle vision portant sur les grands projets structurants”, a relevé l’universitaire, soulignant que la révision du modèle de développement “demande des efforts considérables et une vision nouvelle avec une administration fondée essentiellement sur la simplification des procédures, l’effectivité et la moralisation de l’administration publique”.

S.L. (avec MAP)