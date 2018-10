Le roi Mohammed V écrit à Erdogan

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président turc, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de la Fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de quiétude au président Erdogan et de davantage de progrès et de prospérité au peuple turc frère.

Le roi saisit cette occasion pour se féliciter des liens fraternels solides et de l’estime mutuelle liant les deux peuples, réitérant Sa forte détermination à poursuivre l’action commune pour consolider le partenariat entre les deux pays et l’ouvrir sur des horizons prometteurs dans tous les domaines, au service des intérêts communs des deux peuples frères et du renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l’espace méditerranéen.