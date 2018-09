Le RNI renforce sa présence dans la région de Dakhla

Il s’agit également de discuter des défis à relever pour promouvoir l’action du parti dans cette région du Royaume, souligne la même source, ajoutant que ces rencontres ont été l’occasion de “réaffirmer la ferme volonté de servir les citoyens et d’élargir le débat sur le processus de confiance, de façon à dresser un diagnostic de la réalité et à évoquer les questions jugées prioritaires par les Marocains, tout en proposant des alternatives susceptibles de concrétiser le développement socio-économique escompté”.

