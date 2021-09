Le RNI réagit aux accusations de Abdelatif Ouahbi

Le Rassemblement National des Indépendants a reçu avec une grande indignation les dérives médiatiques dangereuses du secrétaire général du parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdelatif Ouahbi visant à perturber le bon déroulement de la campagne électorale du RNI qui connaît un succès populaire remarquable auprès de larges catégories de citoyennes et de citoyens.

« Le Rassemblement National des Indépendants comprend bien la confusion et la détresse de Ouahbi devant la position bien établie du RNI auprès de larges catégories de citoyens, laquelle n’est que le résultat naturel d’un travail et d’une présence sur le terrain ces dernières années. Le parti n’ayant pas attendu les échéances électorales pour remplir ses rôles d’encadrement et de proposition de solutions concrètes et réalisables aux problèmes des citoyennes et des citoyens », peut-on lire dans un communiqué du parti.

A ce titre, le Rassemblement National des Indépendants rejette catégoriquement toute atteinte au bon déroulement du processus électoral, de nature à entacher l’image du Maroc, son rayonnement régional et international, et les acquis démocratiques de notre pays.

« Le Rassemblement National des Indépendants note avec regret ce dévoiement de la politique, consistant pour un dirigeant de parti à distribuer des accusations calomnieuses malintentionnées à l’encontre du RNI et ses militants, et dénonce avec fermeté ce comportement irresponsable de porter atteinte à la crédibilité des prochaines élections dans leur intégralité. Le RNI ne voit aucune autre explication à cette dérive que l’appréhension et l’angoisse de l’auteur de ces propos face au rendez-vous du 08 septembre et devant le rayonnement et le dynamisme du parti dans toutes les régions de notre pays », précise le parti.

Et d’ajouter: « La gravité des accusations portées contre notre parti dépasse l’atteinte à son image vis-à-vis du citoyen et la crédibilité des institutions nationales pour bafouer directement l’intégrité et la dignité des citoyens marocains qu’on voudrait prendre en otage pour servir des calculs politiciens étroits favorisant des intérêts individuels et égoïstes ».

Tout en réaffirmant son rejet catégorique de ces méthodes vulgaires empreintes de bassesse, le Rassemblement National des Indépendants se réserve le droit de défendre par tous les recours les intérêts de ses militants ainsi que la dignité et la liberté des Marocains à exercer leur choix de vote sans pression ni perturbation.

S.L.