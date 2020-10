Le RNI fixe une date pour son congrès national extraordinaire

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a décidé de tenir son congrès national extraordinaire le 7 novembre prochain. En raison de la pandémie du Covid-19, le parti tiendra son congrès national en visioconférence, une première au Maroc.

Cette décision a été prise lundi, sur proposition du secrétaire général Aziz Akhannouch, lors d’une réunion du bureau politique du parti tenue aussi par visioconférence.

Il est prévu que le parti prolonge le mandat de ses instances, dont le Conseil national et le Bureau politique, qui arrive à échéance en mai 2021, pour être en conformité avec la loi sur les partis politiques. Le RNI a également examiné les candidatures aux postes de coordonnateur du parti dans les provinces de Nador et de Safi et a nommé Salaheddine El Abboudi, coordonnateur dans la province de Nador et Othmane Chakkouri, coordonnateur dans la province de Safi.

Par ailleurs, deux membres, dont les noms n’ont pas été révélés, vont être présentés devant les comités régionaux de discipline.

S.L. (avec MAP)