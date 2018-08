Le président mauritanien écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, Ould Abdel Aziz exprime, au nom du gouvernement et du peuple mauritaniens et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux de bonne santé au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Le président mauritanien réitère sa détermination à consolider les liens de fraternité et de coopération unissant les deux pays au service du bien-être des peuples marocain et mauritanien et à contribuer à l’édification du Grand Maghreb.