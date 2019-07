Le président mauritanien écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, à l’occasion du 20ème anniversaire de son accession au Trône.

Dans ce message, le président mauritanien exprime au Souverain, au nom du peuple mauritanien, de son gouvernement et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et au peuple marocain frère de davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, Ould Abdelaziz fait part au Souverain de son attachement au renforcement des relations de fraternité et de coopération liant les deux pays, au service des deux peuples frères et en contribution à l’édification de l’Union du Grand Maghreb Arabe.

S.L. (avec MAP)