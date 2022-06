Le président de la 2ème Chambre marocaine s’envole pour le Chili et l’Uruguay

Le Président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, effectuera, du 20 au 29 juin, une visite de travail aux Républiques du Chili et de l’Uruguay, à l’invitation des présidents des sénats de ces deux pays.

Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que la visite de Mayara en République du Chili (20/25 juin) intervient à l’invitation du sénateur Alvaro Elisande Soto, président du Sénat, et s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux institutions législatives.

Cette visite intervient également dans le cadre de la promotion de la coopération Sud-Sud et l’ouverture sur la région latino-américaine, politique prônée par le roi Mohammed VI, ajoute le communiqué.

Après le Chili, le président de la Chambre des conseillers effectuera une visite similaire en République d’Uruguay du 26 au 29 juin, à l’invitation de Mme Beatriz Arguimon, présidente du Sénat et vice-présidente de la République.

Cette visite s’assigne pour objectif, selon la même source, l’établissement de relations parlementaires solides entre la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc et le Sénat de la République de l’Uruguay, et partant contribuer au raffermissement des relations entre les deux pays.

Mayara sera accompagné d’une délégation composée notamment de Naila Mia Tazi, présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger, Abdelkader Salama du groupe du Rassemblement national des indépendants, membre de la Chambre des Conseillers au Parlement andin, et Ahmed El Kharif du groupe istiqlalien pour l’Unité et de l’égalitarisme.