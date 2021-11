Le président Bongo a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de la fête de l’Indépendance.

A l’occasion de ce glorieux anniversaire, le président Bongo a exprimé au roi Mohammed VI, en son nom et en celui du peuple et du gouvernement du Gabon, ses vives et chaleureuses félicitations.

Le président gabonais a aussi fait part de ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour le Souverain et pour la famille Royale ainsi que ses souhaits de prospérité continue pour le peuple marocain frère.

« En cette commémoration de l’Indépendance de votre pays, je voudrais Vous réitérer le soutien du Gabon en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc » a écrit Ali Bongo Ondimba dans ce message.

Le président Ondimba a également salué les progrès économiques et sociaux accomplis par le Royaume sous l’impulsion du Souverain, tout en renouvelant son « attachement au développement continu des relations fraternelles et privilégiées unissant le Gabon et le Maroc, dans tous les domaines d’intérêt commun ».

KJ