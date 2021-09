Le PPS veut une opposition « démocratique, responsable et constructive »

Le Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a poursuivi, lors d’une réunion mercredi, l’examen des résultats des élections communales, provinciales et législatives, ainsi que les résultats auxquels ces échéances ont abouti sur le plan territorial en termes de présidences et d’organes de gestion.

Dans un communiqué, le bureau politique a souligné que le PPS va aborder l’étape actuelle comme il l’a toujours fait, avec patriotisme et responsabilité, et va continuer d’œuvrer pour servir l’intérêt supérieur du pays, à partir de sa position dans « l’opposition nationale démocratique, responsable et constructive, sur la base de l’analyse approfondie de toutes les données et dimensions de la situation actuelle à laquelle procédera le comité central du parti le 16 octobre prochain ».

Il a également relevé la nécessité de continuer de faire preuve de mobilisation dans les rangs du parti au cours de l’étape en cours relative à l’élection des présidents des conseils provinciaux et préfectoraux et des structures de leur gestion, dans le but de consacrer et de conforter la position du parti et de renforcer sa présence dans les différentes instances élues.

La Bureau politique a en outre appelé l’ensemble des militantes et des militants du parti et ses élus (es) à intensifier les efforts et à rehausser le niveau de préparation et de mobilisation pour prendre part aux élections des membres de la Chambre des Conseillers dans la perspective de réaliser des résultats positifs au titre de ce scrutin important.

W.R.