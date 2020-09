Le politologue Bilal Talidi lance un appel aux parlementaires du PJD

Le politologue islamiste Bilal Talidi a «conseillé» aux parlementaires du PJD qui ont déjà été trois fois députés au nom du Parti de la jeunesse et du développement (PJD) de refuser toute nouvelle candidature.

Talidi a précisé dans un post sur Facebook qu’en prenant cette position avant la réforme des lois qui tendraient à limiter les mandats parlementaires à deux mandats successifs, ils enverraient un message prometteur aux jeunes sur la force et la cohérence du parti.

Pour cet ancien éditorialiste du défunt quotidien du PJD « Attajdid », certains leaders historiques, dépassés par la politique, doivent faire preuve d’audace en prenant, volontairement, la décision de quitter la scène politique pour retourner à des missions intellectuelles et soutenir le projet réformateur du parti. C’est un moment délicat qui requiert des positions et des messages symboliques pour prouver que «le principe de réforme est plus fort que les fonctions», écrit Talidi qui est aussi membre du Conseil national du parti de la lampe.

S.Z.