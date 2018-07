Le polisario reconnaît le succès marocain à Nouakchott

Le chef des séparatistes polisariens vient de reconnaître le succès diplomatique remporté haut la main par le Royaume, au Sommet de l’Union africaine de Nouakchott.

Brahim Ghali a ainsi déclaré, dans un entretien avec France 24, que le retour du Maroc dans le giron de la famille africaine a généré une dynamique nouvelle, susceptible de contribuer à la recherche d’une solution juste et équitable du conflit autour du Sahara. De même que le chef du polisario espère des négociations, sans conditions préalables, avec le Royaume.

Ghali a également dû se mettre à l’évidence que le Maroc est parvenu à marquer des points lors du 31ème Sommet de l’Union africaine, en Mauritanie. Ceci, en ayant su convaincre plusieurs Etats de retirer leur reconnaissance à la RASD.

S’agissant des sources de financement et d’armement du polisario, le chef des séparatistes a préféré tourner autour du pot et se dérober à répondre à la question, se contentant d’évoquer “le soutien des populations de Tindouf ayant foi en la cause”.

La même dérobade a été de mise concernant le soutien logistique et militaire du Hezbollah chiite du Hezbollah. soutenu par le pays des Mollahs. Quant à la rupture des relation diplomatiques avec l’Iran, décidée par Rabat, Ghali l’explique par des agendas étrangers!

Larbi Alaoui.

