Le PJD veut veut éjecter un ministre du gouvernement

Le torchon brûle entre le PJD et le RNI. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et dirigeant du RNI Rachid Talbi Alami avait accusé le parti Islamiste de «nuire au pays». Le membre du secrétariat général du PJD Abdelaziz Aftati, pour sa part, n’a pas été tendre avec le responsable RNIste, le qualifiant de «menteur» et d’ «imposteur» en réponse à ses accusations.

Dans une déclaration à Le Site Info version arabophone, Aftati a appelé Talbi Alami à présenter immédiatement sa démission sans attendre que le gouvernement demande son limogeage. «S’il est en paix avec lui-même, il doit présenter sa démission au Chef du gouvernement», a-t-il tranché.

Aftati a également précisé que les membres du secrétariat général du PJD sont tous d’accord sur ce point. En parallèle, le PJDiste a précisé que son parti publiera un communiqué au sujet des déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports.

Contacté par Le Site Info pour avoir sa version des faits, Rachid Talbi Alami est resté injoignable.

Après les propos de Rachid Talbi Alami, tenus lors de l’Université de la jeunesse du RNI à Marrakech et jugés pour le moins véhéments par le PJD, Saâdeddine El Othmani, avait appelé ses “frères et sœurs à l’apaisement”. Une demande qui n’a visiblement pas été entendue.

N.M. (avec K.Z.)