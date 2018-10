Le PJD tourne la page Benkirane

“Le PJD tourne la page Abdelillah Benkirane”, écrit le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition de mardi.

C’est semble-t-il, une interview qu’aurait accordée, l’ex SG du parti et ex Chef de gouvernement, à la Chabiba du parti de la lampe qui aurait déclenché la fin annoncée d’une période d’un dinosaure de la politique marocaine. Un chant de cygne en quelque sorte que cet entretien tant le ton était plus à la nostalgie qu’à une analyse, sans parti pris, de la situation au sein de sa famille politique ou de celle du Royaume.

Aussi, c’est conformément à cette réalité que lors du troisième symposium sur le dialogue interne du parti, que les dirigeants du PJD y compris ses plus fervents adeptes comme Hamieddine, membre du Comité de dialogue interne, ont appelé à ‘’passer outre le feuilleton Benky’’ quoique le bonhomme soit encore frétillant. La politique est ainsi faite. Elle est impitoyable même envers ceux qui ont fait sa raison d’être.

L’époque est révolue donc pour de bon et c’est une personnalité à la position diamétralement opposée qui se chargera de l’héritage du trublion Benky.

Saâd-Eddine El Othmani ou ‘’l’Iznogoud’’ de service du Parti de la Justice et du Développement gérera un groupe à la recherche d’une aura égarée par la faute de crises organisationnelles qui l’ont affecté. Le quotidien fait aussi état d’une nouvelle ère pour le parti qui sous la direction de son SG devrait dépasser les divergences qui ont vu le jour juste après l’évincement de Abdelillah Benkirane à la tête du gouvernement et du PJD. Notons que dans des récentes déclarations, El Othmani avait menacé Benkirane d’une éventuelle convocation, suite à ses récentes sorties médiatiques. Le chef de gouvernement avait appelé à l’unité et s’était montré très agacé par le comportement de Benkirane. Un appel entendu par le noyau dur du PJD.

Qu’il fut sympathique ou pas, que cette “voie de garage” imposée par sa propre famille est tout simplement triste pour cet homme qui d’une manière ou d’une autre, a fait partie intégrante du paysage politique du Royaume. Il est une citation qui sied à cela : ‘’Brûler ce que l’on a adoré’’. Mais est-ce réellement la fin de Benkirane avec le PJD? Seul l’avenir nous le dira.

M.J.K