Le PJD remporta-t-il les prochaines élections? Les prévisions d’un politologue (VIDEO)

A l’approche de la date des prochaines échéances électorales, prévues initialement au mois de septembre prochain, Le Site info a reçu dans le cadre de notre émission « Dayf khass » (Invité spécial), le professeur universitaire, Université Mohammed V de Rabat, et politologue, Ahmed Bouz.

Celui-ci a bien voulu répondre à nos questions concernant les prévisions et les différents scénarios probables, concernant les résultats qu’enfanteront les élections communales et législatives, dont la date du scrutin est normalement fixée au mercredi 8 septembre 2021.

Pour Ahmed Bouz, de fortes surprises sont envisageables et défiant tous les pronostics des uns et des autres, parmi la classe politique marocaine. Pourtant, le Parti de la Justice et du Développement pourrait bien, encore une fois, remporter la mise, comme précédemment, lors des des dernières échéances électorales, a prédit et anticipé le professeur universitaire et politologue.

Par ailleurs, vous trouverez de plus amples détails sur cet entretien qu’à bien voulu nous accorder Pr Ahmed Bouz et sur ses prévisions à propos des prochaines échéances électorales, dans l’enregistrement vidéo ci-dessous.

L.A.