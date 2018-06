Le PJD endeuillé

Le dirigeant PJDiste, Abouzaid El Mokrie El Idrissi, a eu la grande douleur de perdre son père, lundi 25 juin, à El Jadida.

Et en ces circonstances douloureuses, Saâdeddine El Othmani lui a présenté ses condoléances attristées, via sa page officielle Facebook. Le chef de gouvernement et secrétaire général du parti de la lampe y exprime sa profonde tristesse et y réitère ses condoléances à Abouzaid El Mokrie El Idrissi, à sa fratrie, ainsi qu’à toute sa famille.

“Avec la disparition du défunt, nous avons perdu un un savant érudit et un grand pédagogue qui a laissé derrière lui une famille cultivée et militante”, écrit El Othmani dans sa publication.

L.A.

