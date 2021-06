Le Parlement arabe condamne la résolution hostile au Maroc

Le Parlement arabe a condamné la résolution adoptée, ce jeudi, par le Parlement européen à l’égard du Maroc, qui contient des critiques insensées et infondées concernant les politiques du Royaume en matière d’immigration illégale.

Dans un communiqué, le Parlement arabe a critiqué « la position du Parlement européen et son obstination à s’immiscer dans une crise bilatérale qui peut être résolue par des moyens diplomatiques et des négociations bilatérales directes entre le Royaume du Maroc et l’Espagne, passant outre la voix de la raison et de la sagesse, y compris celle du Parlement arabe qui lui a pourtant demandé de s’abstenir de toute ingérence injustifiée dans cette crise bilatérale ».

Relevant que cette décision exacerbe les tensions déjà existantes et consacre l’attitude hautaine inacceptable dans le traitement des questions liées aux pays arabes, le Parlement arabe a exhorté l’institution européenne à abandonner cette démarche provocatrice qu’elle a prônée dernièrement dans la gestion de ses relations avec les pays arabes, ce qui est aux antipodes des exigences du partenariat stratégique escompté entre les pays arabes et les pays européens.

Le Parlement arabe a, de même, exprimé son rejet de cette résolution qui est en contradiction totale avec la réalité et qui, de surcroit, ignore totalement les grands efforts que déploie le Royaume du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, l’immigration illégale et la traite des êtres humains.

Il a, en outre, réitéré sa position ferme et constante de solidarité totale avec le Maroc et de rejet de tout ce qui pourrait lui porter atteinte, affirmant son soutien indéfectible au Royaume dans toutes les démarches qu’il entreprend face à ces provocations injustifiées.

I.L.