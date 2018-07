Le pape François a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de voeux et de félicitations du pape François à l’occasion du 19ème anniversaire de la fête du Trône.

Dans ce message, le pape François exprime ses vœux les meilleurs au Souverain et au peuple marocain.

“Je prie le Tout-Puissant d’accorder à tous les Marocains de poursuivre avec détermination l’édification d’une société de plus en plus solidaire, souhaitant que les relations entre le Saint-Siège et le Royaume du Maroc se consolident toujours davantage au service de la paix et de l’entente entre les Nations”, indique le message.

“Sur Vous, sur Vos proches collaborateurs et sur tous Vos concitoyens, j’invoque l’abondance des Bénédictions divines”, le souverain pontife.

S.L. (avec MAP)