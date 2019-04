Le PAM veut-il passer sous silence l’agression de Benchamach?

À l’heure où nous mettions en ligne, aucun communiqué officiel de la direction du Parti Authenticité et Modernité n’a fait état de l’agression dont Hakim Benchamach a été victime, hier au siège du parti, à Rabat.

A rappeler que le parlementaire PAMiste, Sidi Brahim El Jomani, avait asséné un coup de tête à son secrétaire général qui, blessé au front, a été transféré d’urgence à l’hôpital.

Ce motus et bouche cousue du parti du Tracteur et de son groupe parlementaire signifie assurément que les différentes composantes du PAM désirent tourner la page et faire table rase de cet “incident”, explique une source proche de la direction PAMiste.

En tout cas, il n’a pas été demandé au Bureau politique de se réunir comme c’est d’usage quand une situation urgente et grave se présente, ajoute la même source. De même que la Commission de discipline n’a prévu aucune date pour débattre de cette affaire. Ce qui confirme sans doute qu’un retour au calme, après la tempête d’hier, est attendu et espéré et que les prochaines heures apporteront du nouveau dans cette regrettable affaire.

Celle-ci avait commencé par des investives d’El Jomani à l’adresse de Benchamach parce que le nom du parlementaire ne figurait pas sur la liste des candidatures au bureau de la Chambre des représentants. Injures suivies par le coup de tête du député, au propre et au figuré, que le patron du Pam avait reçu et pour lequel il a été transféré à l’hôpital.

L.A