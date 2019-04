Le PAM tire à boulets rouges sur El Othmani

Pour le Parti Authenticité et Modernité, le chef de gouvernement assume toutes les responsabilités du fiasco de la session extraordinaire, concernant la promulgation des projets de lois programmés.

La parti du Tracteur explique cela par le laxisme de Saâeddine El Othmani et son incapacité à recadrer les parlementaires de son parti, aussi bien que sa majorité.

Ainsi, suite à la réunion de son Bureau politique, le PAM pointe le comportement du Parti de la Justice et du Développement qui a retardé le vote d’un projet de loi important pour le pays. Attitude négative du parti de la Lampe, pour des considérations politiciennes et “des agendas et calculs électoralistes étroits”, pensent les PAMistes.

Le communiqué du parti de Hakim Benchamach fustige également le gouvernement qui ne fait qu’avorter les opportunités offertes au Maroc d’aller de l’avant, sur la voie démocratique, et de relever les défis intérieurs, comme ceux inhérents aux enjeux géo-stratégiques du pays.

De même que le PAM met l’accent sur les dangers que fait encourir le gouvernement El Othmani à cause d’une campagne électoraliste prématurée. Et ce, au détriment des véritables attentes des citoyens et à celui des difficultés et des défis auxquels sont confrontées l’entreprise et l’économie nationales.

A propos du projet de la loi-cadre 51-17 , relatif à la réforme du système d’Education, de formation et de recherche scientifique, le PAM réitère sa position claire et immuable. Celle-ci consiste en la défense du droit des enfants des classes populaires à bénéficier de l’ouverture aux langues étrangères vivantes, dans l’enseignement de certaines disciplines scientifiques et techniques. Tout en consolidant et en renforçant l’enseignement des deux langues officielles du Royaume que sont l’arabe et l’amazigh, précise-t-on.

In fine, le communiqué du Bureau politique du parti du Tracteur invite la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à se réunir. Ceci, pour décider du vote du projet de la loi -cadre précité et de mettre toutes les composantes de la Chambre des représentants devant leurs responsabilités historiques.

Larbi Alaoui