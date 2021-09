Le PAM est disposé à coopérer avec « tous les partis » selon Ouahbi

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) reste disposé à coopérer avec tous les partis pour former un gouvernement fort et uni, en cas de victoire dans les élections législatives du 08 septembre courant, a souligné jeudi à Marrakech, le Secrétaire général de cette formation politique, M. Abdellatif Ouahbi.

« Si l’intérêt de la nation exige de participer au prochain gouvernement, le PAM reste ouvert et tendra la main à toutes les formations politiques sans exception pour former un gouvernement fort et uni, qui sera en mesure de répondre aux attentes des citoyens », a-t-il ajouté lors d’une rencontre de communication tenue avec les militants du parti.

« Le PAM n’est en conflit avec aucun parti politique. Nous ne marginaliserons aucun parti et nous sommes prêts à travailler avec toutes les formations politiques loin des conflits idéologiques et des calculs politiques étriqués », a-t-il dit, relevant qu’à l’heure actuelle, le Maroc a besoin de toutes ses compétences et forces vives et de bonne intention pour renforcer le processus démocratique et trouver des solutions adéquates à tous les problèmes.

Le PAM tend la main à toutes les formations politiques car, le Maroc mérite un gouvernement fort qui saura répondre aux attentes et aspirations des citoyens, a-t-il dit.

M. Ouahbi a, de même, relevé que les priorités du prochain gouvernement consistent à la mise en œuvre des recommandations et conclusions du Rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD), la réduction du taux de chômage et de la dette extérieure, la mise en place d’une politique sanitaire en mesure de faire face à la pandémie et la révision du système éducatif. Tout en faisant part de la détermination de son parti à relever ces défis, M. Ouahbi a exprimé sa satisfaction de « la gestion citée en modèle du Conseil communal de Marrakech pendant le mandat de Mme Fatima Zahra Mansouri et du Conseil de la région Marrakech-Safi sous le mandat de Ahmed Akhchichen, deux militants du parti ».

Cette rencontre de communication s’est clôturée par la présentation des candidats têtes de liste du PAM aux élections du 08 septembre au niveau de cette préfecture.