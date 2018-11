Le PAM dénonce les “dépenses inutiles” des ministres

Les ministres du gouvernement El Othmani ont en eu pour leur grade lorsque Aziz Benazouz, qui préside le groupe PAM à la Chambre des conseillers, est intervenu pour dénoncer les dépenses outrancières de certains départements ministériels.

Selon Assabah, il a accusé certains ministres de mener un train de vie qui ne correspond pas à leur profession. Ben Azouz a pointé du doigt les décideurs de l’exécutif, quant à l’augmentation des crédits alloués à l’achat d’équipements, dont on ignore la nature.

Qualifiant la situation de “gaspillage financier”, il a ajouté qu’en l’absence de procédures de contrôles exigeants et exhaustifs, les ministres augmentent les budgets de gestion, les équipements et d’autres éléments non inclus dans les postes budgétaires de chaque ministère, d’où des dépenses excessives. “C’est à se demander si n’est pas la méthode du donne-moi, je te donne, qui domine l’Administration”, a-t-il ajouté.

Le responsable a ajouté que la majorité, qui livre une lutte acharnée à ses adversaires sur la scène politique, échange des privilèges avec eux. La “manigance” se ferait à travers la nomination à des postes de responsabilité. “Des leaders influents de parti se retrouvent du coup dans des ministères”, a conclu Aziz Benazouz.

M.J.K.