Le nouveau président croate a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Zoran Milanovic, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République de Croatie.

Dans ce message, le Souverain exprime à Zoran Milanovic ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de plein succès dans l’accomplissement de ses hautes fonctions au service du peuple croate ami.

Le roi se réjouit des relations d’amitié et de respect mutuel liant le Maroc et la Croatie, réitérant sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le président croate pour consolider davantage la coopération fructueuse entre les deux pays et l’élargir à différents domaines, afin de servir les intérêts communs des deux peuples amis.

M.D. (avec MAP)