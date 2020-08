Le nouveau khalife général de la famille tidjane Niass remercie le Roi Mohammed VI

Le nouveau khalife général de la famille tidjane Niass, Mouhamadou Mahi Niass, a exprimé ses remerciements au Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour la constante sollicitude dont Il a toujours entouré la faida ibrahimia Tijania.

Lors d’une audience accordée, samedi à Kaolack, à l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada, en marge d’une cérémonie de présentation des condoléances suite au décès de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, khalife général de la famille tidjane Niass, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass a également souligné les liens séculaires « existants depuis la nuit des temps entre la monarchie marocaine et la famille religieuse Niass ». Il a, par ailleurs, rappelé les liens particuliers du défunt avec SM le Roi et le Maroc qu’il a visité à d’innombrables reprises, « des liens qui ne se sont jamais démentis quelles que soient les vicissitudes et les épreuves et qu’il s’emploiera à maintenir, renforcer et fructifier ». Cheikh Mouhamadou Mahi Niass a ensuite mis en avant que « l’amour et l’attachement » de sa famille à SM le Roi est une constante de l’éducation inculquée à ses membres. Lors de l’audience, l’Ambassadeur du Maroc à Dakar a donné lecture au message de condoléances adressé par SM le Roi Mohammed VI au nouveau khalife général suite à la disparition de son prédécesseur, le 03 août dernier.

La cérémonie de présentation des condoléances s’est déroulée en présence du président sénégalais Macky Sall et de plusieurs personnalités politiques et religieuses du Sénégal et de la sous-région.

Au cours de son allocution, le chef de l’Etat sénégalais a salué le rôle joué par SM le Roi Mohammed VI dans le renforcement des relations entre les nations et peuples sénégalais et marocains. Il a également chargé l’ambassadeur du Maroc de transmettre ses salutations fraternelles au Souverain.