Le nouveau DG de la FAO a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Qu Dongyu, suite à son élection au poste de directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès à Qu Dongyu dans ses hautes missions.

“Votre choix à ce poste international important est une reconnaissance des pays membres à votre parcours professionnel et à la riche expérience que vous avez accumulée dans des domaines prioritaires de la FAO qui aidera sans nul doute à renforcer les efforts onusiens visant à assurer une sécurité alimentaire internationale durable”, souligne le message.

Le Souverain assure également que le Royaume du Maroc, qui accorde une importance particulière au développement des secteurs agricole et de l’eau sur tous les niveaux pour assurer sa sécurité alimentaire durable, ne ménagera aucun effort pour appuyer et soutenir les initiatives efficientes adoptées par cette organisation onusienne en vue d’atteindre ses objectifs stratégiques et contribuer à l’édification d’un monde sécurisé et prospère.

S.L. (avec MAP)