Le ministère de l’Intérieur a tenu une réunion importante

Dans le cadre des célébrations du 20ème anniversaire de la Fête du Trône et suite à la cérémonie d’allégeance présidée par le roi, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu, jeudi à Tétouan, une réunion avec les walis des régions et les gouverneurs des préfectures, des provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume, ainsi que les walis et gouverneurs de l’Administration centrale du ministère.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, du Général de corps d’armée, Commandant de la Gendarmerie Royale, du Directeur général de la Sûreté nationale, du Directeur général de la Surveillance du territoire, du Directeur général des Études et de la documentation, du Délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, du Général de division, Inspecteur des Forces Auxiliaires (zone Sud), du Général de division, Directeur général de la Protection civile, du Général de brigade, Inspecteur des Forces Auxiliaires (zone nord) et du Général de brigade, Directeur de l’Institut royal de l’administration territoriale, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Cette réunion a été un moment fort pour souligner les Hautes Directives Royales contenue dans le discours du roi à l’occasion du 20ème anniversaire de la fête du Trône, qui a réitéré l’engagement du Souverain à parachever le processus de réforme, à réaliser le développement global, à élaborer un modèle de développement national capable de relever les défis et les contraintes auxquels est confronté le Maroc, ainsi qu’à garantir la justice sociale et territoriale et à améliorer les conditions de vie de tous les Marocains.

Cette réunion a été l’occasion d’évaluer le niveau de contribution des services du ministère de l’Intérieur à la concrétisation de la haute confiance royale durant sa gestion de nombreux chantiers stratégiques et vitaux qui ont marqué les vingt dernières années, précise le communiqué. Dans ce sens, nombre de mesures concrètes prises par le ministère de l’Intérieur ont été évoquées et qui ont permis d’enregistrer un bilan positif concernant plusieurs chantiers vitaux, principalement ceux de la régionalisation avancée, des Centres régionaux d’investissement (CRI), de la Charte nationale de la déconcentration administrative, du lancement de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), outre la réforme du cadre légal des terres des collectivités ethniques (soulaliyates).

Vu que l’application adéquate des différentes politiques publiques est une introduction essentielle pour garantir la sécurité et la stabilité du pays, cette réunion a été une opportunité pour saluer le travail exceptionnel et le niveau excellent de coordination entre les différents intervenants notamment les autorités territoriales, la sûreté nationale, la Gendarmerie royale et les Forces auxiliaires, ce qui a permis, grâce particulièrement à la haute sollicitude royale, de réaliser des résultats positifs ayant contribué amplement au renforcement du sentiment de sécurité chez les citoyens et à la préservation de la sûreté et de la sécurité du pays.

S.L. (avec MAP)