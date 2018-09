Le message fort du roi Mohammed VI au président du Brésil

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président du Brésil, Michel Temer, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain fait part de ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude au Président brésilien et de davantage de progrès et de prospérité au peuple brésilien ami.

Le roi saisit également cette occasion pour exprimer sa grande satisfaction des relations d’amitié profonde et d’estime mutuelle unissant les deux pays, qui demeurent attachés aux nobles valeurs de paix, de solidarité et de dialogue entre les différentes cultures et civilisations.

Le Souverain réitère, dans ce cadre, sa ferme détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le résident Temer, afin de consolider ces relations de coopération fructueuse et élargir leurs domaines, au service des intérêts des deux peuples amis et en contribution au renforcement de la solidarité entre les pays du Sud.