Le message fort du roi Mohammed VI à MBS

Le roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude au prince Mohammed ben Salmane ben Abdel Aziz al-Saoud, prince héritier d’Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, pour le soutien clair de son pays à la marocanité du Sahara.

Dans ce message, le Roi exprime sa profonde fierté des liens personnels de fraternité sincère et d’estime mutuelle liant le Souverain au prince Mohammed ben Salmane ben Abdel Aziz al-Saoud, ainsi que des relations fortes et distinguées basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante unissant les peuples saoudien et marocain.

Le Roi Se dit « profondément touché par le soutien clair et fort à la marocanité du Sahara que vous avez exprimé, avec Mes frères Leurs Majestés et Altesses dirigeants des Etats du Golfe, et par la défense de l’intégrité territoriale de votre deuxième pays, le Royaume du Maroc » lors du 42ème Sommet du Conseil suprême de Conseil de Coopération du Golfe (CCG) tenu à Ryad, exprimant Ses profonds remerciements et Sa reconnaissance pour « cette noble position qui n’est pas étrangère à votre honorable pays ».

« Cette noble position, laquelle traduit clairement ce lien fraternel sincère qui Nous a toujours liés personnellement et Nos deux familles royales, ainsi que les relations distinguées et profondes entre Nos deux pays, vient renouveler Notre ferme conviction quant à la communauté du destin, et renforce la volonté du Maroc au même titre que son engagement permanent et absolu à la défense de la sécurité et de la stabilité des Etats arabes du Golfe ainsi qu’au renforcement de leur partenariat stratégique et exemplaire aux niveaux régional ou international », souligne le message royal.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de préserver le prince Mohammed ben Salmane ben Abdel Aziz al-Saoud, de lui accorder plein succès dans ses nobles missions, et de l’aider à prêter main forte au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, que Dieu le préserve.

S.L. (avec MAP)