Le message du roi Mohammed VI au président malien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, au nom du peuple marocain et en son nom personnel, ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à Boubacar Keïta et de plus de prospérité et de développement, dans un climat de paix, de sécurité et de stabilité, au peuple malien frère.

Le roi, tout en se réjouissant, une fois de plus, de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui unissent le Maroc et le Mali, saisit cette opportunité pour renouveler l’expression de sa ferme détermination à poursuivre l’action commune pour aller de l’avant dans la consolidation de ces relations, en vue de les hisser à un niveau digne des liens séculaires de fraternité et de solidarité agissante qui unissent les deux peuples.