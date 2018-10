Le message du roi Mohammed VI au président chinois

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président chinois, Xi Jinping, à l’occasion du 69ème anniversaire de la fondation de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au président Xi Jinping, au nom du peuple marocain et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois ami.

Le roi salue, à cette occasion, les réalisations accumulées par la Chine dans tous les domaines, sous la sage conduite de Xi Jinping, contribuant au développement et à la prospérité du pays, ainsi qu’au renforcement du rôle important qu’il joue sur la scène internationale.

Le Souverain se félicite, également, des liens d’amitié solides unissant les deux peuples et du niveau excellent des relations de coopération entre les deux pays incarné par le partenariat stratégique qui les relie, réaffirmant sa ferme volonté à poursuivre l’action commune pour consolider et élargir ce partenariat exceptionnel, et ce à même de répondre aux ambitions des deux peuples amis, promouvoir la coopération et la solidarité entre les pays du Sud ainsi que renforcer la paix, le dialogue et l’entente entre les différents peuples et civilisations.

S.L. (avec MAP)