Le message du roi Mohammed VI au nouveau président vietnamien

A cette occasion, le roi se félicite de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, faisant part de sa détermination à œuvrer, de concert avec le président Phu Trong, à leur consolidation pour le plus grand bien des deux peuples.

