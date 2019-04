Le message de Mohammed VI à la Tanzanie

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République Unie de Tanzanie, John Joseph Magufuli, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président Magufuli, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple tanzanien frère. Le Souverain saisit cette occasion pour saluer les liens de fraternité africaine et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, exprimant Sa détermination à continuer d’œuvrer, de concert avec le président tanzanien, pour consolider les relations de coopération fructueuse entre le Maroc et la Tanzanie dans divers domaines.

Le roi fait également part de sa volonté de renforcer la concertation et la coordination entre les deux pays sur les différentes questions d’intérêt commun, dans le but de servir les intérêts des deux peuples amis et de contribuer à la stabilité et au développement durable dans le continent africain.

S.L. (avec MAP)