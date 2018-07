Le message de Mohammed VI à Bouteflika

Le roi Mohammed VI a adressé un message au président algérien Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le roi exprime ses sincères félicitations et ses voeux de santé et de quiétude au président Bouteflika. Mohammed VI souhaite “davantage de réalisations sur la voie du progrès et de prospérité au peuple algérien frère, sous la sage conduite de Bouteflika”.

“La célébration par l’Algérie sœur de cette glorieuse fête est une occasion de se remémorer les liens de fraternité solides unissant les peuples marocain et algérien qui partagent des constantes historiques et civilisationnelles et aspirent à un avenir commun qui tire sa force des valeurs de solidarité et d’entraide ayant marqué leur lutte héroïque pour la liberté et l’indépendance”, souligne le message.

Le roi réaffirme également sa ferme “détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le président Bouteflika, pour le raffermissement des relations de coopération et de bon voisinage entre les deux pays et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples à la complémentarité et à l’intégration, afin de relever les différents défis sécuritaires et de développement qu’affronte la région”.

Ce message intervient après l’entretien accordé par Nasser Bourita à France 24, à l’issue du 31ème Sommet de l’Union africaine, tenu à Nouakchott. “Il est vraiment déshonorant que nous parlions d’ensembles régionaux au sein de l’UA en occultant l’Union du Maghreb arabe”, a vivement regretté le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et d’ajouter que l’UMA seule est complètement oubliée et n’a pas de place dans les discussions africaines. “Ceux qui entravent cette fusion maghrébine ont une lourde responsabilité historique, surtout qu’ils s’entêtent dans cette mentalité de désunion”, a martelé Bourita.

S.L. (avec MAP)