Le message de Guterres au roi Mohammed VI

Le SG de l’Onu assure le roi de sa volonté de participer activement à l’édification d’une organisation efficace et de promouvoir la paix, le développement durable et les droits de l’Homme, pour tous.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK