Le message de Bouteflika au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu, samedi 15 février, un message du président Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire de la création de l’Union du Maghreb arabe (UMA), a rapporté la presse algérienne.

On apprend ainsi que le président de la République algérienne y exprime ses chaleureuses félicitations au Souverain, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en son nom personnel.

Pour Bouteflika, cette célébration constitue “une halte pour évaluer le parcours de l’UMA et développer son action en fonction des exigences et de la conjoncture actuelle”.

Le message souligne également “l’attachement constant de l’Algérie à l’édification de l’Union du Maghreb arabe en tant que choix stratégique et revendication populaire”. De même que Bouteflika insiste sur la volonté de son pays à “redynamiser ses institutions et structures”. Et ce, dans le souci de “défendre les intérêts communs, de relever les défis croissants et de répondre aux aspirations des peuples maghrébins (…)”.

Abdelaziz Bouteflika n’a pas manqué non plus de prier Dieu, le Tout-puissant, de combler le roi Mohammed VI de santé et de bonheur et “d’accorder au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité”, sous la conduite éclairée de son Souverain.

