Le message d’Al Sissi au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président égyptien Abdelfettah Al Sissi, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Président égyptien exprime ses félicitations et ses vœux sincères au roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour les deux pays et pour la Oumma arabo-islamique dans les bienfaits et la bénédiction. Al-Sissi évoque les valeurs et les principes de magnanimité ainsi que le sens de la solidarité et de la fraternité qu’inspire le mois sacré Ramadan, invoquant le Très-Haut à “remplir nos cœurs de foi et à soutenir nos efforts communs pour renforcer la paix entre les peuples de nos deux nations arabes et islamiques”.

Rappelons qu’à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, le roi Mohammed VI a reçu des messages de félicitations de la part de plusieurs chefs d’Etat.

Ainsi, le Souverain a reçu un message de félicitations du roi Abdellah II de Jordanie. Dans ce message, le Souverain Hachémite exprime, en son nom propre et au nom du peuple jordanien, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux au roi Mohammed VI, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion bénie pour le Souverain dans davantage de santé et de bonheur, pour le peuple marocain frère dans davantage de progrès et de prospérité et pour la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits et la bénédiction.

Le roi Mohammed VI a également reçu un message de félicitations du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l’occasion de l’avènement du mois béni de Ramadan. Dans ce message, le roi de Bahreïn exprime au Souverain ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère. Le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa implore également le Très-Haut de renouveler pareille occasion sur l’ensemble des peuples arabes et islamiques dans la réalisation de leurs aspirations à davantage de gloire et de succès.

Le Sultan Qabous Ibn Said d’Oman a également envoyé un message de félicitations au roi Mohammed VI. Dans ce message, le Sultan Qabous Ibn Said exprime ses chaleureuses félicitations et ses voeux sincères au Souverain avec davantage de santé, de bien-être et de quiétude, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion bénie pour le Souverain et de perpétuer sur le peuple marocain frère ses aspirations de progrès et sur la Oumma arabe et islamique davantage de progrès et de développement.

Le Souverain a par ailleurs reçu un message du président de l’État des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane. Le président émirati y exprime ses chaleureuses félicitations au Souverain, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le roi dans la santé et le bonheur, et dans le bien-être et la prospérité pour le peuple marocain et la gloire pour la Oumma arabe et islamique.

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas. Dans ce message, le président palestinien exprime, en son nom et en celui de la Palestine et de son peuple, au roi Mohammed VI, et à travers le Souverain, au gouvernement et au peuple marocains, ses vives félicitations.

Mahmoud Abbas implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur, pour le peuple marocain dans davantage de progrès, de stabilité et de prospérité, et pour l’ensemble de la Oumma dans les bienfaits et la paix, réitérant son souhait de consolider son unité et récupérer toutes ses terres confisquées.

S.L.