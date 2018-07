Le menu du prochain Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi 2 août sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Eddine Othmani.

Selon un communiqué, le Conseil examinera, au début de ses travaux, le projet de loi portant réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI) et création des Commissions régionales unifiées d’investissement.

Le Conseil examinera par la suite un projet de décret fixant la liste des métiers artistiques, suivi de l’examen de l’accord de coopération bilatérale dans le domaine de la formation professionnelle agricole et de l’encadrement technique entre le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et le ministère de l’Agriculture et du développement rural de la République fédérale du Nigeria, signé le 10 juin à Rabat, et de la loi portant promulgation dudit accord.

A la fin de ses travaux, le Conseil procédera à l’examen de propositions de nominations à de hautes fonctions conformément à l’article 92 de la Constitution.

