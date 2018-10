Le Maroc “réagit” à la mort de Jamal Khashoggi

Lors de la conférence tenue ce jeudi 25 octobre après le Conseil du gouvernement, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement s’est contenté d’affirmer que cette affaire est désormais entre les mains de la justice. «Je refuse de commenter le décès du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Cette affaire fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire. C’est le plus important», a-t-il tranché.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK