Le Maroc prend part à un important forum en Croatie

Une délégation marocaine, conduite par la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, a pris part aux travaux de la 13ème édition du Forum de Dubrovnik en Croatie, sous le thème “Renforcer la résilience – la Méditerranée, l’Europe et les Balkans occidentaux”.

A l’occasion de ce forum annuel, plusieurs questions ont fait l’objet de débats telles que la migration, le terrorisme, les changements climatiques et toute la série de menaces asymétriques qui mettent à l’épreuve la Méditerranée au niveau politique, économique, social et culturel.

“La présence du Maroc à ce Forum procède de son engagement ferme, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, en faveur de la paix, du dialogue, du développement et de l’intégration dans l’espace méditerranéen”, note un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Par ailleurs, la secrétaire d’Etat a tenu une série d’entretiens bilatéraux en marge de ce Forum. Outre sa rencontre avec la vice-Premier Ministre croate, ministre des Affaires Etrangères et Européennes, Marija Pejcinovic Buric, Mounia Boucetta a eu des rencontres et des entrevues avec les ministres des Affaires Etrangères grec et maltais, ainsi qu’avec les vice-Ministre et les secrétaires d’Etat d’Estonie, de la Tchéquie et de la Slovénie.