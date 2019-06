Le Maroc et la Colombie n’ont jamais été aussi proches

Le Chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani a fait part, ce vendredi à Rabat, de l’estime et de la considération du Royaume du Maroc pour la position du gouvernement de la République de Colombie soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et le plan d’autonomie présenté par le Maroc.

El Othmani s’exprimait lors d’un entretien avec le ministre colombien des Affaires étrangères, Carlos Holmes Trujillo Garcia, qui effectue une visite de travail au Maroc dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Selon un communiqué du département du Chef du gouvernement, les deux responsables se sont félicité de la qualité des relations d’amitié entre le Maroc et la Colombie, d’autant plus que les deux pays célèbrent le 40e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Dans ce cadre, ils ont insisté sur la nécessité de capitaliser sur cette occasion pour prospecter de nouveaux horizons de coopération, notamment dans le domaine économique, ajoutant que les échanges entre les deux pays demeurent en deçà des potentialités réelles qu’offrent les deux économies.

Il est question, selon les deux responsables, d’organiser des rencontres entre les hommes d’affaires respectifs, de tirer le meilleur des opportunités prometteuses de partenariat et de tenir des évènements culturels et sportifs susceptibles de raffermir les liens d’amitié entre les deux peuples et de servir de plateforme pour imprimer une nouvelle dynamique à la coopération dans les différents domaines.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Colombie à Rabat, les deux parties ont fait état de la convergence des points de vue au sujet d’une série de questions internationales d’intérêt commun telles la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme ainsi que contre les changements climatiques.

S.L. (avec MAP)