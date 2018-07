Le Maroc envoie un message très fort à l’Algérie

Par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, le Maroc envoie un message très fort à ses voisins de l’est. Pourvu que l’Algérie n’y voit aucun signe de “faiblesse” marocaine et le prenne tel qu’il est. C’est-à-dire une main tendue pour aller de l’avant ensemble et de faire fi de toutes dissensions et autres différends hérités d’une ère désormais révolue.

Cette main pacifique et amicale marocaine tendue, dans l’espoir de trouver une oreille attentive et responsable du côté du Palais El Mouradia, exprime la volonté du Royaume de remettre les pendules maghrébines à l’heure de la réconciliation et de l’entraide pour un Maghreb uni, soudé et fort.

Et c’est dans un entretien accordé à France 24, à l’issue du 31ème Sommet de l’Union africaine, tenu à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, que Nasser Bourita a émis ces voeux du Maroc en direction des dirigeants algériens. “Il est vraiment déshonorant que nous parlions d’ensembles régionaux au sein de l’UA en occultant l’Union du Maghreb arabe”, a vivement regretté le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et d’ajouter que l’UMA seule est complètement oubliée et n’a pas de place dans les discussions africaines. “Ceux qui entravent cette fusion maghrébine ont une lourde responsabilité historique, surtout qu’ils s’entêtent dans cette mentalité de désunion”, a martelé Bourita.

Demandant à l’Algérie de dépasser les différends et de permettre la réouverture des frontières terrestres, le ministre a exprimé l’amertume et le regret ressentis à cause d’un problème créé pendant la guerre froide et qui perdure jusqu’à nos jours. Lequel problème entrave les relations bilatérales entre le Maroc et l’Algérie, comme il constitue un obstacle majeur à l’UMA. “De ce fait, nos relations commerciales ne dépassent pas les 3% des transactions entre les pays de l’Union africaine”, a-t-il précisé.

Pointant le pouvoir algérien, Bourita n’a pas hésité à réitérer que la balle est désormais dans le camp d’Alger, réaffirmant que le Maroc n’a point fermé les frontières avec le voisin de l’est et ne contribue de nulle façon à nuire aux intérêts et aux constances du peuple algérien. De même que le Royaume a profité de toute occasion pour tendre la main à l’Algérie en vue de la construction d’un Maghreb arabe uni, loin d’un différend “hérité d’une période révolue”.

Il est aussi révolu le temps du principe de “si je gagne, tu perds”, a asséné Nasser Bourita. En revanche, “il est temps d’unir les efforts car les défis que nous nous devons de relever sont communs. Aussi est-il nécessaire de mettre au placard le principe de la suprématie régionale et celui de vouloir gagner seul. La réalité veut que nous gagnions ensemble où que nous perdions de concert”, a encore averti le ministre.

Et de conclure qu’aujourd’hui, de nouvelles jeunes générations de la région aspirent à la concrétisation de l’Union du Maghreb arabe. Et la meilleure preuve en est la solidarité agissante des communautés maghrébines résidant à l’étranger, récemment exprimée par les supporters maghrébins ayant été de tout coeur aux côtés des équipes nationales tunisienne et marocaine pendant le Mondial russe.

Larbi Alaoui