Le maire de Louta change de parti politique

Le polémiste président de la commune rurale de Louta, province d’Al Hoceima, ne rate pas l’occasion, via, Facebook, de relater ses moindres fait et gestes et activités politico-politiciennes et « citoyennes » .

Cette fois-ci, Mekki El Hannoudi a tenu à ce que tout le monde sache, au moindre petit détail près, les péripéties de sa transhumance politique ayant pour but sa candidature aux prochaines échéances électorales de septembre 2021. Ainsi, sa nouvelle publication « facebookienne » fait savoir à ceux que cela intéresse que le président de Louta a changé sa veste USFPiste contre une veste flambant neuf du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Mais ce n’est pas tout! El Hannoudi a annoncé à ses fans et followers qu’avant de rejoindre les rangs du parti de la Colombe, il a fait un petit tour du côté du Parti libéral marocain. « Je me suis retiré du respectable PLM pour des raisons personnelles et organisationnelles qui peuvent essentiellement être résumées par le conflit interne et judiciaire que connaît le parti », a-t-il expliqué.

Le président de la commue de Louta a profité de cette occasion pour présenter ses excuses à Isaac Charia, secrétaire général du PLM, ainsi qu’aux « frères et sœurs du Bureau régional » du parti. Les excuses d’El Hannoudi ont également été adressées à toutes les personnes qui ont répondu présent au Congrès constitutif et à toutes celles qui l’ont soutenu dans sa nouvelle-ancienne destination politique au sein du PLM.

Larbi Alaoui